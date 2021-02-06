الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مداخلة هاتفية على قناة mbc مصر، يرحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ويؤكد دعم مصر لها واجراء مزيد من التواصل معها خلال الفترة المقبلة بعد تشكيل الحكومة وحصولها على ثقة مجلس النواب الليبي.