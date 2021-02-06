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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مداخلة هاتفية على قناة mbc مصر، يرحب باختيار

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مداخلة هاتفية على قناة mbc مصر، يرحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ويؤكد دعم مصر لها واجراء مزيد من التواصل معها خلال الفترة المقبلة بعد تشكيل الحكومة وحصولها على ثقة مجلس النواب الليبي.

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليق

  • قالك..ان مالطا تأمل في ليبيا موحدة و العمل من أجل المنفعة المتبادلة…قتله ..هو مش كانت موحدة وانتم شاركتم في تمزيقها ..هو مش كانت المنفعة متبادلة وانتم درتوا عليها ..ولا هي لعبة لعبوها والخونة داروها ..الله الله ياليبيا!!!!!!!!!!!

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