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إسبانيا ترحب بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

إسبانيا ترحب بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتعرب عن شكرها لوساطة الأمم المتحدة، وبصفة خاصة لرئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المعروفة اختصارا بـ «أونسميل»، بالوكالة، ستيفاني ويليامز.
#الحدث_الليبي

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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