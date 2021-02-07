إسبانيا ترحب بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتعرب عن شكرها لوساطة الأمم المتحدة، وبصفة خاصة لرئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المعروفة اختصارا بـ «أونسميل»، بالوكالة، ستيفاني ويليامز.

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