عاجل > الدبيبة في أول لقاء صحفي منذ تسميته أجراه مع وكالة الأنباء التركية : #تركيا هي شريكنا الحقيقي وسيكون لنا معها تضامن حقيقي وهي الدولة الوحيدة التي فتحت سفارتها في #طرابلس . #ليبيا #المرصد