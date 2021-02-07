عاجل

عاجل > الدبيبة في أول لقاء صحفي منذ تسميته أجراه مع وكالة الأنباء التركية :

تم النشر منذُ 11 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > الدبيبة في أول لقاء صحفي منذ تسميته أجراه مع وكالة الأنباء التركية : #تركيا هي شريكنا الحقيقي وسيكون لنا معها تضامن حقيقي وهي الدولة الوحيدة التي فتحت سفارتها في #طرابلس . #ليبيا #المرصد

May be an image of ‎2 people and ‎text that says '‎ALMARSAD ALMARSAD.C المصد عاجل الدبيبة ل الأناضول تركيا شريكنا الحقيقي حيمي وسيكون لنا معها تضامن حقيقي وهي الدولة الوحيدة التي فتحت سفارتها في طرابلس‎'‎‎

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • كل اناء بيما فيه ينضح بدأ إناء حكومة مؤامرة جنيف ينضح بالعماله لتركيا فتركيا اقنعت الغرب بتعيين رجل تركيا الأكثر ولاءا لها وشريك اردوغان في مشاريع أستثماريه كبيره في ليبيا لعبها صح اردوغان ضحك علي السراج بان باع له خرده تركيه علي انها سلاح فعال وضحك عليه بمعاهدات مذله وضحك علي الليبيين مره آخيره بتعيين حكومه عميله جديده خلفا لحكومة السراج العميله

    رد