عاجل > الدبيبة في أول لقاء صحفي منذ تسميته أجراه مع وكالة الأنباء التركية : #تركيا هي شريكنا الحقيقي وسيكون لنا معها تضامن حقيقي وهي الدولة الوحيدة التي فتحت سفارتها في #طرابلس . #ليبيا #المرصد
عاجل > الدبيبة في أول لقاء صحفي منذ تسميته أجراه مع وكالة الأنباء التركية : #تركيا هي شريكنا الحقيقي وسيكون لنا معها تضامن حقيقي وهي الدولة الوحيدة التي فتحت سفارتها في #طرابلس . #ليبيا #المرصد
كل اناء بيما فيه ينضح بدأ إناء حكومة مؤامرة جنيف ينضح بالعماله لتركيا فتركيا اقنعت الغرب بتعيين رجل تركيا الأكثر ولاءا لها وشريك اردوغان في مشاريع أستثماريه كبيره في ليبيا لعبها صح اردوغان ضحك علي السراج بان باع له خرده تركيه علي انها سلاح فعال وضحك عليه بمعاهدات مذله وضحك علي الليبيين مره آخيره بتعيين حكومه عميله جديده خلفا لحكومة السراج العميله
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