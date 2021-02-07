السيسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج #الحكاية عبر MBC مصر: التحرك المصري في #الملف_الليبي يهدف إلى “تحقيق الاستقرار في هذا البلد الشقيق.. مذكراً بتصريحاته في يونيو الماضي بخصوص #الخط_الأحمر في #الجفرة و #سرت

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