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السيسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج #الحكاية عبر MBC مصر:

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

السيسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج #الحكاية عبر MBC مصر: التحرك المصري في #الملف_الليبي يهدف إلى “تحقيق الاستقرار في هذا البلد الشقيق.. مذكراً بتصريحاته في يونيو الماضي بخصوص #الخط_الأحمر في #الجفرة و #سرت

التفاصيل..https://hdth.tv/j3bwf

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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