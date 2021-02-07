#الحدث_عاجل..#بنغازي — اللواء المحجوب للحدث: قادرون على التعامل مع تفكيك الألغام بزمن قياسي
#الحدث_عاجل..#بنغازي — اللواء المحجوب للحدث: قادرون على التعامل مع تفكيك الألغام بزمن قياسي
تركيا ستخرج لكن بعد أنقضاء مهلة 18 شهر التي اعطها البرلمان التركي لجيش تركيا بالبقاء في ليبيا وما يآتي قبل انقضاء المهله او بعدها هو مكسب لأردوغان ليضاف الي مكاسبه من حكومة السراج العميله ولكي لا يخرج اردوغان من ليبيا خالي الوفاض فقد تدخلت مخابراته في انتخاب ناس بعينهم في الحكومة الجديده التي ستدير شؤون ليبيا ومن الواضح ان لديها ميل الي تركيا ميل شديد لارتباطات عائلة دبيبه باعمال تجاريه سابقه ولاحقه مع تركيا
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