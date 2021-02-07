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قزيط: ترحيب مصر ودعمها للسلطة الليبية الجديدة أمر إيجابي ومتوقع. #ليبيا #المرصد

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قزيط: ترحيب مصر ودعمها للسلطة الليبية الجديدة أمر إيجابي ومتوقع. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليق

  • مصر همها الحصه من عقود بناء واعمار في بلد بآيادي اهلها اصابها الدمار مصر غير شغل لها 3 مليون مصري ولك الجميل فقد رأت ان تصلب المواقف ومعاداة غرب ليبيا حيث الكثافه السكانيه والمصرف المركزي تحت تصرف حكومة طرابلس لذلك تراجع موقفها وزار وفد منها غرب ليبيا بعدما كانت تقول غرب ليبيا حيث المليشيات الارهابيه يشكل خطر علي الأمن القومي المصري وبعدها تغيرت فكرة مصر علي الغرب الليبي رغم ان المليشيات مازالت باقيه ومازالت ارهابيه غير سبحان امغير الاحوال ممكن لانها زارها باشاغا ومعيتيق والسراج تغيرت فكرة مصر علي المليشيات

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