الصلح: الفساد المالي والإداري الحق الضرر بـ 4 ملايين ليبي وأصبحو مهددين بنقص وشي

الصلح: الفساد المالي والإداري الحق الضرر بـ 4 ملايين ليبي وأصبحو مهددين بنقص وشيك للمياه. #ليبيا #المرصد
الصلح: الفساد المالي والإداري الحق الضرر بـ 4 ملايين ليبي وأصبحو مهددين بنقص وشيك للمياه. #ليبيا #المرصد
انجازات الصديق الكبير وصياد الأفعي
يعمل مصرف الجمهورية على محاربة مصرف الوحدة لأن الإدارة الرئيسية في بنغازي ويحارب المصرف التجارة والتنمية لأن قطر تملك به أسهم ومصرف الجمهورية يقوم بمحاربة هذه المصارف والعمل على تعطيل مرتبات الموظفين لمدة شهر وشهرين من أجل تغير الزبائن حساباتهم المصرفية وإغلاقها بهذه المصارف وفتحها بمصرف الجمهورية ويعمل مصرف الجمهورية وفقاً لتعليمات اليهودي الصديق الكبير الذي يعمل على قدم وساق على أفلاس ليبيا … وتجد الشرطي المكلف بحارسة المصرف يعمل موظف لدى المصرف يدخل من يبي … ويضرب من يبي … ويسحب فلوس لمن يبي … وونزل مرتب من يبي … ويدخل في عمل موظفين المصرف … ويسحب أسلاحه على من يبي في نهاية أنت عبارة عن شرطي ضال عنده حوشه يروحله … وشارع يسكن فيه … وطريق يمشي منها … ودكان يشتري منه … لن ينفعك المصرف أو مدير المصرف أو الحرامي اللي تحرس فيه أو صياد الأفعي الذي لايعرف من أنت ..؟… تجد الغلبان والضعيف هو من يدفع الثمن على شأن الحصول على المرتبه … ولكن فيه يوم يأخد فيه للغلبان حقه كاملاً.
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