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أسعار المواد الغدائية في مدينة طرابس ليوم الاثنين 8/فبراير/2021 حليب الزهرات

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أسعار المواد الغدائية في مدينة طرابس
ليوم الاثنين 8/فبراير/2021

حليب الزهرات (6.50)دينار

زيت البركة (ذرة) (9.00) دينار

طماطم الجيد (3.00) دينار

شاي احمر 250جرام(سيلان) (7.00)دينار

شاي اخضر (النجع) 250جرام (4.00) دينار

كيلو دقيق الفاخر (3.00) دينار

كيلو كسكسي (دياري)ب 3.50 دينار

مكرونة سبيقة نص كيلو (1.75) دينار

كيلو ملح كريستال (1.50) دينار

عصير الريحان (3.00) دينار

قهوة الخليل 200 جرام (6.50) دينار

مربى الواحة 350 جرام (3.50) دينار

البيض (15.00) دينار

علبة تونة الصياد (3.50) دينار

كيلو ارز الأسرة (3.50) دينار

كيلو سكر الأميرة (2.75) دينار

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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