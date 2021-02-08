رئيس مجلس الدولة خالد المشري، يلتقي منسق البعثة الأممية في ليبيا الذي استلم منصب

رئيس مجلس الدولة خالد المشري، يلتقي منسق البعثة الأممية في ليبيا الذي استلم منصبه مؤخراً "رايزيدون زينينجا"، حيث قدم المشري خلال اللقاء ملخصًا عن الوضع في البلاد، والتحديات التي قد تواجه الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي الجديد؛ أثناء عملهما بحسب ما تم الاتفاق عليه من قبل ملتقى الحوار بإشراف البعثة الأممية، وكيفية التعامل مع هذه التحديات أو تفاديها، بالإضافة إلى الأولويات التي يجب أن تركز عليها الحكومة القادمة. ومن جهته وعد المنسق الأممي بنقل هذه الأفكار إلى الأمم المتحدة، والسعي نحو مزيد من دعم الجمعية العامة ومجلس الأمن للعملية السياسية في ليبيا.
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ليبيا مباشر
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