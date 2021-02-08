رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس الرئاسي المنت

رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس الرئاسي المنتخب محمد المنفي، أعرب خلاله عن عميق ارتياحه لنجاح هذه الانتخابات التي تعدّ حدثا تاريخيا لأنها نابعة من إرادة الليبيين أنفسهم، مذكّرا بأن الحلّ الدائم للأزمة في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا، وهو الموقف الذي كان عبر عنه في العديد من المناسبات وخاصة خلال احتضان تونس لملتقى الحوار السياسي الليبي الأول في شهر نوفمبر 2020.
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ليبيا مباشر
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