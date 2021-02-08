المرصد السوري: عملية مرتقبة لتبادل المرتزقة في ليبيا أعلن المرصد السوري لحقوق ا

المرصد السوري: عملية مرتقبة لتبادل المرتزقة في ليبيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن تجهيز تركيا دفعة جديدة من المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة لإيفادها إلى ليبيا، مقابل عودة دفعة مماثلة تعود إلى سوريا.

وقال المرصد السوري، في بيان له، إن تركيا تجري عملية تبديل مرتزقة، حيث من المنتظر وصول دفعة من المرتزقة السوريين من ليبيا إلى تركيا ومنها إلى سوريا، تقدر بـ140 مرتزقا، مقابل تجهيز دفعة مماثلة لخروجها من سوريا نحو تركيا ومنها إلى ليبيا.

وأوضح المرصد أن الدفعة المرتقب عودتها هي ذاتها، التي كان من المفترض أن تعود 25 يناير الماضي، مؤكدًا أن تركيا لم تنفذ أيًا من بنود الاتفاق الليبي -الليبي الذي ينص على انسحاب كامل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

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