المنفي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تلقى مع

المنفي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

تلقى معالي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد الدكتور محمد المنفي مساء هذا اليوم اتصالاً هاتفيًا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مهنأ أياه علي توليه رئاسة المجلس الرئاسي الليبي الجديد

وقال مسؤول الأعلام بالمجلس الرئاسي الجديد ان الاتصال ‏استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وضرورة تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي أكد خلال الاتصال علي دعمه لمعالي رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد المنفي وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم العملية السياسية في ليبيا من أجل حل كامل وشامل للأزمة الليبية للوصول الي مرحلة الاستقرار مؤكدا أن دولة الإمارات سوف تقوم بتقديم الدعم اللازم للمجلس الرئاسي الجديد

هذا وتم أيضا خلال الاتصال تبادل وجهات النظر وذلك في إطار التشاور المنتظم المتبادل بين السيد الرئيس وسمو الشيخ محمد بن زايد ترسيخاً للعلاقات الاخوية المتميزة بين البلدين التي تعد احد الركائز المحورية لتحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة

وفي ختام الاتصال الهاتفي شكر معالي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور "محمد المنفي" صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي علي اهتمامه ودعمه للقضية الليبية

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