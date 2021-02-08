المنفي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تلقى مع

المنفي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
تلقى معالي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد الدكتور محمد المنفي مساء هذا اليوم اتصالاً هاتفيًا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مهنأ أياه علي توليه رئاسة المجلس الرئاسي الليبي الجديد
وقال مسؤول الأعلام بالمجلس الرئاسي الجديد ان الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وضرورة تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي أكد خلال الاتصال علي دعمه لمعالي رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد المنفي وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم العملية السياسية في ليبيا من أجل حل كامل وشامل للأزمة الليبية للوصول الي مرحلة الاستقرار مؤكدا أن دولة الإمارات سوف تقوم بتقديم الدعم اللازم للمجلس الرئاسي الجديد
هذا وتم أيضا خلال الاتصال تبادل وجهات النظر وذلك في إطار التشاور المنتظم المتبادل بين السيد الرئيس وسمو الشيخ محمد بن زايد ترسيخاً للعلاقات الاخوية المتميزة بين البلدين التي تعد احد الركائز المحورية لتحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة
وفي ختام الاتصال الهاتفي شكر معالي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور "محمد المنفي" صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي علي اهتمامه ودعمه للقضية الليبية
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