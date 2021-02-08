رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يتلقى اتصالا هاتفيا مع المبعوث الأممي الجديد يان كو

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يتلقى اتصالا هاتفيا مع المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش، لبحث آخر مستجدات الأزمة الليبية، حيث أكد صالح على أهمية استكمال المسارين، العسكري والاقتصادي بعد اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، موضحا أنه بتعاون الخيرين من أبناء الوطن تم انجاز مرحلة هامة من مراحل الاتفاق السياسي بالوصول إلى تشكيل مجلس رئاسي واختيار رئيس للوزراء لحكومة الوحدة الوطنية التي سيتم تشكيلها في الموعد الذي حدده الاتفاق السياسي في جنيف. من جانبه أكد “كوبيش” على أنه سيقوم بزيارة رسمية لرئيس مجلس النواب بمقر إقامته في مدينة القبة.

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