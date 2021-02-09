كوبيش يبحث مع المنفي آلية عمل الرئاسي الجديد

بحث المبعوث الأممي الجديد الي ليبيا يان كوبيش مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي سير عمل المجلس الرئاسي الجديد من حيث تعزيز العملية السياسية وتحديات المرحلة القادمة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء هذا اليوم عبر تطبيق زووم

وقال مسؤول اعلام المجلس الرئاسي الجديد أن الاجتماع بحث أوجه التعاون مابين المجلس الرئاسي الجديد والبعثة الأممية لدي ليييا في حل الأزمة الليبية الراهنة وإيجاد التوافق اللازم مابين كل الاطراف من أجل نجاح العملية السياسية في ليبيا

المنفي أكد لكوبيش ان المجلس الرئاسي الجديد يسعي لتوحيد جميع مؤسسات الدولة وتنفيذ كافة المهام الموكلة إليه كما أنه سيلتزم بأجراء الانتخابات العامة في الموعدالمقرر لها في 24 ديسمبر 2021.

#الحدث_الليبي