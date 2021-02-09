كوبيش يبحث مع المنفي آلية عمل الرئاسي الجديد بحث المبعوث الأممي الجديد الي

كوبيش يبحث مع المنفي آلية عمل الرئاسي الجديد
بحث المبعوث الأممي الجديد الي ليبيا يان كوبيش مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي سير عمل المجلس الرئاسي الجديد من حيث تعزيز العملية السياسية وتحديات المرحلة القادمة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء هذا اليوم عبر تطبيق زووم
وقال مسؤول اعلام المجلس الرئاسي الجديد أن الاجتماع بحث أوجه التعاون مابين المجلس الرئاسي الجديد والبعثة الأممية لدي ليييا في حل الأزمة الليبية الراهنة وإيجاد التوافق اللازم مابين كل الاطراف من أجل نجاح العملية السياسية في ليبيا
المنفي أكد لكوبيش ان المجلس الرئاسي الجديد يسعي لتوحيد جميع مؤسسات الدولة وتنفيذ كافة المهام الموكلة إليه كما أنه سيلتزم بأجراء الانتخابات العامة في الموعدالمقرر لها في 24 ديسمبر 2021.
#الحدث_الليبي
أضف تعليقـك