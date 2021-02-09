بعد 3 أعوام من انسحاب ترمب: إدارة بايدن ستعود إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتح

بعد 3 أعوام من انسحاب ترمب: إدارة بايدن ستعود إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

تستأنف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المشاركة في أنشطة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك بعد ثلاث سنوات من انسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب بسبب ما وصفته إدارته بالتحيز ضد إسرائيل وعدم وجود إصلاح.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستعود إلى المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له بصفة مراقب. وقال المسؤول "نعتزم القيام بذلك ونحن نعلم أن الطريقة الأكثر فعالية لإصلاح وتحسين المجلس هي التعامل معه بطريقة قائمة على المبادئ.