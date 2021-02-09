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شكري لـ سيالة: مصر تدعم حلًا سياسيًا تفاوضيًا ليبيًا خالصًا لحفظ سيادة بلادكم. #

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شكري لـ سيالة: مصر تدعم حلًا سياسيًا تفاوضيًا ليبيًا خالصًا لحفظ سيادة بلادكم. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • بلاغ عن طبيب أجنبي ودكتورة يهودية أجنبية يقومان بحقن المرضى بأمراض معدية داخل أحد المستشفيات ويرفضان تقديم بيانات عن أسمهما أوتوضيح تقاصيل وجوههم

    رد

  • بلاغ عن طبيب أجنبي ودكتورة يهودية أجنبية يقومان بحقن المرضى بأمراض معدية داخل أحد المستشفيات ويرفضان تقديم بيانات عن أسمهما أوتوضيح تقاصيل وجوههم وجريمة تؤخذ عينات دم من المواطنين لصنع هرمونات لرياضيين الالومبياد …!!!

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