على هامش اجتماعات الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزا

على هامش اجتماعات الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة يبحث مع نظيره الجزائري صبري بوقدوم مسارات العملية السياسية فى ليبيا والتطورات الأخيرة المتعلقة باختيار السلطة التنفيدية الجديدة كما جرى تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك .
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ليبيا مباشر
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