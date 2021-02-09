على هامش اجتماعات الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزا

على هامش اجتماعات الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة يبحث مع نظيره الجزائري صبري بوقدوم مسارات العملية السياسية فى ليبيا والتطورات الأخيرة المتعلقة باختيار السلطة التنفيدية الجديدة كما جرى تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك .