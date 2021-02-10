أوغلو: توصيف تواجد القوات التركية في #ليبيا على أنه غير شرعي غير صحيح. #المرصد
أوغلو: توصيف تواجد القوات التركية في #ليبيا على أنه غير شرعي غير صحيح. #المرصد
الا تستحى من الكذب ياحقير الم تتعلم من وزير الخارجية الاسبق احمد داود اوغلوا الذى ابتعد عن اردوغان حتى لا يكون منافقا مثلك فابسط مبادئ اى اتفاقية دولية شرعية موافقة الطرفين عليها والتصديق عليها من برلمانى الدولتين فهل حدث هذا بين تركيا وليبيا اما انها من طرف واحد وهو تركيا حيث صدق عليها البرلمان التركى بعد توقيع رئيس منتخب عليها بغض النظر على ان اردوغان مزور لكن فى الطرف الاخر السراج بجب عليه الحصول على توافق المجلس الرئاسى باعضاؤه التسعة ثم احالتها الى البرلمان للتصديق عليها وهذا لم يحدث اذا فهذه الاتفاقيات مثل زواج بدون موافقة العروس ولا اسرتها على الزواج وزواجها مثل عتريس من فؤادة باطل باطل !!
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