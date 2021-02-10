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إنفوجرافيك #المرصد | اللجنة الطبية الإستشارية التابعة للرئاسي تعلن التعاقد على ت

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

إنفوجرافيك #المرصد | اللجنة الطبية الإستشارية التابعة للرئاسي تعلن التعاقد على توريد 500 ألف جرعة من لقاح “جونسون آند جونسون ” المضاد لفيروس #كورونا إلى #ليبيا .. تعرّف على هذا اللقاح :

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • للطيران العسكري الليبي ـ
    مصانع مخدرات في قصر بن غشير مزارع البطاطا ـ التحقق من الأمن الاوقاف في بلديتهم ـ وتحديد الاأهداف والتدمير ـ والتمركز في بوابات بالدفاعات الارضية أفقي على أي سيارة أو شاحنة ـ ترفض التوقف للتفتيش .

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  • اي اجانب او أفارقة فالمستشفيات ـ أو توانسة ـ يتم ضرب السيارات بالرصاص . واحالتهم للتحقيق . توجد مكالمات خارجية تم تتبعها من مركزالطبي بطرابلس ـ مع مستشفيات في افريقيا وتونس والخليج بقتل نزلاء المستسفيات وتهريب مخدرات .

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