إنفوجرافيك #المرصد | اللجنة الطبية الإستشارية التابعة للرئاسي تعلن التعاقد على ت

إنفوجرافيك #المرصد | اللجنة الطبية الإستشارية التابعة للرئاسي تعلن التعاقد على توريد 500 ألف جرعة من لقاح “جونسون آند جونسون ” المضاد لفيروس #كورونا إلى #ليبيا .. تعرّف على هذا اللقاح :