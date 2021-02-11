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عاجل > الرئاسة التركية : قلقون من وجود مليشيات حفتر في #ليبيا ووجود قواتنا هن

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > الرئاسة التركية : قلقون من وجود مليشيات حفتر في #ليبيا ووجود قواتنا هناك مستمر وفقًا للإتفاقيةالمبرمة مع حكومة الوفاق . #المرصد

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎ALMARSAD ALMARSAD.CO المصد عاجل الرئاسة التركية قلقون من وجود مليشيات حفتر في ليبيا ووجود قواتنا هناك مستمر وفقًا للإتفاقي المبرمة مع حكومة الوفاق‎'‎‎

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • المعتوه نسى يقول ان قلق من وجود الشعب الليبى الذى اختار نوابه المشير خليفة حفتر قائدا للجيش الوطنى الذى استطاع اسوده منع كلاب اردوغان من احتلال موانئ النفط اما من وقع على مذكرة تفاهم معكم فسيرحل وترحل معه اى الفنكوش فهى ليست اتفاقية لان اى اتفاقية بين طرفين يصدق عليها برلمان دولتين غير ذلك باطل فهو مثل زواج عتريس من فؤادة باطل باطل لانه بدون موافقة العروس وﻻاهلها ومقايلة رئبس المجلس الرئاسى مع حفتر كانت بمثابة خازوق جديد للمعتوه اردوغان

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