عاجل > الرئاسة التركية : قلقون من وجود مليشيات حفتر في #ليبيا ووجود قواتنا هن

عاجل > الرئاسة التركية : قلقون من وجود مليشيات حفتر في #ليبيا ووجود قواتنا هناك مستمر وفقًا للإتفاقيةالمبرم
عاجل > الرئاسة التركية : قلقون من وجود مليشيات حفتر في #ليبيا ووجود قواتنا هناك مستمر وفقًا للإتفاقيةالمبرم
المعتوه نسى يقول ان قلق من وجود الشعب الليبى الذى اختار نوابه المشير خليفة حفتر قائدا للجيش الوطنى الذى استطاع اسوده منع كلاب اردوغان من احتلال موانئ النفط اما من وقع على مذكرة تفاهم معكم فسيرحل وترحل معه اى الفنكوش فهى ليست اتفاقية لان اى اتفاقية بين طرفين يصدق عليها برلمان دولتين غير ذلك باطل فهو مثل زواج عتريس من فؤادة باطل باطل لانه بدون موافقة العروس وﻻاهلها ومقايلة رئبس المجلس الرئاسى مع حفتر كانت بمثابة خازوق جديد للمعتوه اردوغان
أضف تعليقـك