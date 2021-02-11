إخوان تكفيريين | بداية القصيدة كُفر .. دلالة إسقاط المشري مثلًا عن شاعر متهم بـ ” الكفر ” على المنفي بعد لقاء حفتر . #ليبيا #النرصد
إخوان تكفيريين | بداية القصيدة كُفر .. دلالة إسقاط المشري مثلًا عن شاعر متهم بـ ” الكفر ” على المنفي بعد لقاء حفتر . #ليبيا #النرصد
كل من لا يرضي بالهزيمه سوف يعاكس ويشاكس فسلاح الفاشلين سياسيا هو الانتقاد لمن يمكن ان ينجح فالمطلوب من السيد محمد المنفي ان لا ينظر ولا يستمع الي ما يصدر علي لسان وعلي كتابات من هم فاقدين الأهليه هم عباره عن خرده بشريه تتحرك هنا وتتحرك هناك قيمتها قيمة منديل ورق سبق استعماله شخوص وظفها ليون لخدمة هدف معين في زمن معين وانتهت صلاحيتها وعلي السيد محمد المنفي ان يحظوا حظو حفتر فلم يلقم حفتر أي كلب نبح علي قافله الكرامه بحجر حركة الكرامه التي تأسست لجمع شتات الوطن بعد تطهيره من الارهابيين
يحذوا
سقط القناع عن الوجوه الاخوانية القبيحة واولهم غنوشى ليبيا خايب المشرى ووضح نفاق الاخوان فهم دعموا قائمة عقيلة صالح اكثر الداعمين لحفتر ولو فاز لكان امر طبيعى ان يقايل حفتر ام كانوا يتصورا ان يكون المتفى مثل السراج امعة فى يد اخوان الشيطان ونسوا ان السراج اصله تركى مغولى خائن بينما المنفى من اصول عريية اصيلة حفيد عمر المختار يدعم الكرامة والسيادة الوطنية والحمد لله فهجوم الخوان عليه اكسبه شعبية مقدما
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