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عاجل > أفريكا إنتلجنس : شركة تابعة للبنتاغون تعزز إمكانيات #تونس بنظام الكترو

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > أفريكا إنتلجنس : شركة تابعة للبنتاغون تعزز إمكانيات #تونس بنظام الكتروني متطور على طول المرحلة الثانية ( رأس اجدير -وازن ) من الخط العازل مع #ليبيا لكشف حركة السلاح والجهاديين. #المرصد

May be an image of ‎text that says '‎Guerdane Ben ne Jedir Ras ALMARSAD ALMARSAD.C المصد Zuwara Sabra Zelten Reqdaline® al-Jamil Sorm al-Ajilat Remada Dhehiba Nalut Wazen Wazen Zintan عاجل أفريكا إنتلجنس شركة تابعة للبنتاغون تعزز إمكانيات تونس بنظام الكتروني متطور على طول المرحلة الثانية من الخط العازل مع ليبيا لكشف حركة السلاح والجهاديين‎'‎

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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