عاجل > أفريكا إنتلجنس : شركة تابعة للبنتاغون تعزز إمكانيات #تونس بنظام الكترو

عاجل > أفريكا إنتلجنس : شركة تابعة للبنتاغون تعزز إمكانيات #تونس بنظام الكتروني متطور على طول المرحلة الثانية ( رأس اجدير -وازن ) من الخط العازل مع #ليبيا لكشف حركة السلاح والجهاديين. #المرصد