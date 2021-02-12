عاجل > أفريكا إنتلجنس : شركة تابعة للبنتاغون تعزز إمكانيات #تونس بنظام الكترو

عاجل > أفريكا إنتلجنس : شركة تابعة للبنتاغون تعزز إمكانيات #تونس بنظام الكتروني متطور على طول المرحلة الثانية ( رأس اجدير -وازن ) من الخط العازل مع #ليبيا لكشف حركة السلاح والجهاديين. #المرصد
عاجل > أفريكا إنتلجنس : شركة تابعة للبنتاغون تعزز إمكانيات #تونس بنظام الكتروني متطور على طول المرحلة الثانية ( رأس اجدير -وازن ) من الخط العازل مع #ليبيا لكشف حركة السلاح والجهاديين. #المرصد
الثلوث النفايات الالكترونية ـ والشركات الوهمية في فرنسا
//annabaa.org/aarticles/fileM/23/58d1d73d548d8.jpg
أضف تعليقـك