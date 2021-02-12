السفارة الامريكية في ليبيا تؤكد أن السفير ريتشارد نورلاند، أجرى سلسلة من المك

السفارة الامريكية في ليبيا تؤكد أن السفير ريتشارد نورلاند، أجرى سلسلة من المكالمات الهاتفية هذا الأسبوع، هنأ السفير خلالها أعضاء المجلس الرئاسي المكلفين في السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة، وأجرى معهم محادثات تناولت أهمية الإسراع بتشكيل مجلس وزراء فعال وإقرار الحكومة من قبل مجلس النواب أو منتدى الحوار السياسي الليبي، والانتخابات الوطنية في الوقت المحدّد لها في 24 ديسمبر.
وأشار السفير الامريكي إلى أنّ السلطة التنفيذية المؤقتة الموّحدة الجديدة قد أوضحت عزمها اتخاذ خطوات مهمّة نحو المصالحة، معتبرا ذلك فرصة لكل قادة ليبيا لتوحيد الصفوف من أجل أن تكون ليبيا دولة مستقرة وموحدة.
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