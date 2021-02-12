السفارة الامريكية في ليبيا تؤكد أن السفير ريتشارد نورلاند، أجرى سلسلة من المك

السفارة الامريكية في ليبيا تؤكد أن السفير ريتشارد نورلاند، أجرى سلسلة من المكالمات الهاتفية هذا الأسبوع، هنأ السفير خلالها أعضاء المجلس الرئاسي المكلفين في السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة، وأجرى معهم محادثات تناولت أهمية الإسراع بتشكيل مجلس وزراء فعال وإقرار الحكومة من قبل مجلس النواب أو منتدى الحوار السياسي الليبي، والانتخابات الوطنية في الوقت المحدّد لها في 24 ديسمبر.

وأشار السفير الامريكي إلى أنّ السلطة التنفيذية المؤقتة الموّحدة الجديدة قد أوضحت عزمها اتخاذ خطوات مهمّة نحو المصالحة، معتبرا ذلك فرصة لكل قادة ليبيا لتوحيد الصفوف من أجل أن تكون ليبيا دولة مستقرة وموحدة.

#الحدث_الليبي