عضو مجلس النواب سعيد امغيب: -الخطوات العملية التي يجب اتخاذها لتنفيذ كل ما تم ال

عضو مجلس النواب سعيد امغيب: -الخطوات العملية التي يجب اتخاذها لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في جلسات فريق الحوار بتونس وجنيف، اعتقد أن أهمها الآن هو تواجد السيد رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه والسيد رئيس الحكومة في مدينة سرت بأسرع وقت ممكن لعدة اعتبارات منها:-

التواصل والتشاور وعقد اجتماعات عاجلة في مكان آمن وبهدوء دون تهديد أحد أو تشويش من أحد وكل هذه الأمور تتوفر في مدينة سرت، كذلك عمل الحكومة في هذه المرحلة يرتكز على المراسلات والتواصلات مع كافة الأطراف الداخلية والدولية بمعنى أن أكثر العمل مكتبي وليس ميداني يحتاج إلى مقرات جاهزة لانطلاق العمل، والأهم من كل ذلك هو أن تواجد الرئاسي والحكومة في مدينة سرت سوف يشجع اعضاء مجلس النواب للتوجه إليها وعقد جلساته ومشاورات فيها.