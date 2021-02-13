الرعيض: كل الترتيبات لعقد جلسة البرلمان بمدينة صبراتة جاهزة لإعطاء الثقة للحكومة الجديدة. #ليبيا #المرصد
الرعيض: كل الترتيبات لعقد جلسة البرلمان بمدينة صبراتة جاهزة لإعطاء الثقة للحكومة الجديدة. #ليبيا #المرصد
اتمنى ان يصدر بيان من مجلس النواب يطالب بسحب كافة القوات الاجنبية والمرتزقة من الاراضى الليبية فور مباشرة الحكومة الجديدة عملها كما يعلن المجلس ان اى اتفاقية لم يصدق عليها مجلس النواب فهى باطلة وغير ملزمة لاى حكومة جديدة وان اى اتفاقيات مستقبلية يجب عرضها على البرلمان لمناقشتها لاقرارها او رفضها
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