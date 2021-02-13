عبد العزيز: السراج لم يقابل سماحة المفتي أبداً وقادة الثوار المهمين حتى اليوم. #ليبيا #المرصد
عبد العزيز: السراج لم يقابل سماحة المفتي أبداً وقادة الثوار المهمين حتى اليوم. #ليبيا #المرصد
السراج رجل عاقل وشريف وليس مثلك انت ولذلك السراج لم يقابل أي واحد من اصحاب واتباع الفكر الشاذ كمثل مفتريكم المعزوق السراج لم يقابل واسخة المفتري المعزوم وهذا شرف عظيم يحسب لسراج …. السراح لو رفع الاخوان ايديهم عنه ولم تصوب المليشيات لسلاحها اليه فقد تدخلوا في كل شئ حتي في تعييناته يآمروه وقع لهذا يا سراج ولا توقع لهذا امنح لهذا ياسراج ولا تمنح لهذا يا سراج … ربما السراج كان لولا تدخلاتهم سيدير الرئاسي بصوره جيده ولكن هو طمع في المنصب فوجد نفسه في أتون الصراع مع الملشيات والاخوان ولم يجد بُد من أتقاء شر الأخوان الاشرار وشر مليشيات الارهاب
السراج لم يقابل سم احه المفتى ياسم احوه واحيه واحه على ابولهب الغريانى لسبب بسيط انه كلب من كلاب اردوغتن ومقابلة اردوغان تغنى عن ذلك اما ثوارك المهمين ففشلوا فى انقاذ السراج من الجيش الوطنى لهذا استنجد بالاتراك يامتناك لحمايته لانه من اصل تركى اما المنفى فيستقوى باحفاد عمر المختار وذهب الى بلدته وادى له ضباط الجيش الوطنى التحية العسكرية كقائد اعلى للجيش الوطنى ثقة فى وطنيته وبدايته الطيبة التى اصابت الخرفان بالهزيان لانه عندما يضمن المنفى ولاء الجيش الوطنى والعسكريين الوطنيين فى الغرب فلن يكون ضعيفا امام الاحتلال التركى مثل السراج الامعة الذى كان يقول اردوغان انه استدعاه للتوقيع على الاتفاق كانه خادم عنده بينما كان القذافى يسخر من الاتراك ويقول لاتقولوا نكت على الترهونى بل قل واحد تركى وقال بعدها واحد تركى اشترى موزه وجد عليها فقال شينو هذا جزمة !!
اطمئن ياعبعزيز السراج سيقابل ابولهب الغريانى ومن تسميهم ثوار وستكون معهم ان شاء الله فى الدرك الاسفل من النار ياحمار فاى سماحة لهذا الشيطان الغريانى فهو فظ غليظ القلب يحرض على سفك الدماء لعنة الله عليه وعليك وستكون ممن قال الله عنهم ذق انك انت العزيز الكريم
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