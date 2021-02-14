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حقيقة خبر وصورة العثور على جثة طفل مقتولًا ومرميًا صباح اليوم داخل صندوق قمامة ف

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

حقيقة خبر وصورة العثور على جثة طفل مقتولًا ومرميًا صباح اليوم داخل صندوق قمامة في #بنغازي 👇🏻 . #AlmarsadCheck

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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