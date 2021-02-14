استكمالًا للقاء #باريس .. باشاآغا يستعد لإعادة إنتاج نفسه من ” بوابة الخصوم “. #ليبيا #المرصد
استكمالًا للقاء #باريس .. باشاآغا يستعد لإعادة إنتاج نفسه من ” بوابة الخصوم “. #ليبيا #المرصد
كنا نعتقد ان باشاآغا هو الذي سيكون مرشح تركيا في الحكومه الليبيه الجديد التي ستخلف حكومة السراج ولكن تنبه اردوغان الي ان باشاآغا المقبول في مصراته فقط فلن يقبل به الشرق ومصلحة تركيا في كامل ليبيا وليس في مصراته فقط وحتي عقود الاعمار في ليبيا التي ستنطلق أغلبها في الشرق في بنغازي ودرنه فوجد اردوغان ضالته في ليبي آخر لا يمكن يرفضه الشرق لأنه لم يشكل مليشيات ويحارب بها الشرق فرغب اردوغان في ترشيح دبيبه ولبت استيفاني رغبته ولم تعترض اوروبا علي ترشيح هذا او ذاك لأن المهم لدي الاوربيين هو ان يخلصوا من مشكلة ليبيا وتقوم فيها دوله تمنع تدفق الهجره الغير شرعيه علي الحدود الاوروبيه وتحافظ علي تدفق النفط الي الاسواق الاوروبيه وتحدث في ليبيا المهدمه ثورة اعمار وتتحصل اوروبا علي نصيب الأسد من عقود الاعمار فعاد باشاآغا من تركيا مبرمج برمجه جديد من قبل اردوغان وهي ضرورة المبادره الي التصالح مع الشرق وتبييض الوجه مع الشرق لأن تركيا تريد ان تخرج من ليبيا وتريد تعود صديقه لعموم ليبيا شرق غرب شمال جنوب وترميم العلاقه اوكلت الي باشاآغا فليس باشاآغا هو من يرغب في ان يصالح الشرق بل تركيا هي من يريد أما هو فعبد مآمور بدليل اعلن رغبة في زيارة بنغازي فور عودته من تركيا التي قابل فيها سيده اردوغان
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