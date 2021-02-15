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المركز الوطني للأرصاد الجوية : – يبقى الطقس متقلب على أغلب مناطق الشمال مصحوب ب

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الوطني للأرصاد الجوية :
– يبقى الطقس متقلب على أغلب مناطق الشمال مصحوب برياح نشطه تتراوح سرعتها ما بين (50-60) كم/ س خاصة على المناطق الساحلية وفرصة لسقوط أمطار تكون جيدة إلى غزيرة على الشمال الشرقي واحتمال تكون الثلج على مرتفعات الجبل الأخضر مع درجات حرارة منخفضة تتراوح ما بين (10-16) م ولا تتجاوز (08) درجات مئوية على المرتفعات الجبلية وتسجل إلى ما دون الصفر المئوي أثناء الليل والصباح الباكر.
– يبقى الطقس مستقر على مناطق الجنوب مع درجات حرارة تتراوح ما بين (17-24) م، وحالة البحر مضرب إلى شديد الاضطراب على طول الساحل حيث يتجاوز ارتفاع الموج (4) م.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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