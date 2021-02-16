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جانب من عمليات تمشيط سرية الهندسة العسكرية التابعة لغرفة عمليات سرت المستمرة تحت

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

جانب من عمليات تمشيط سرية الهندسة العسكرية التابعة لغرفة عمليات سرت المستمرة تحت إشراف اللواء أحمد سالم في الطريق الرابط بين مدينتي سرت ومصراته لإزالة الألغام ومخلفات الحروب تمهيداً لإعادة فتح الطريق وفقاً لمخرجات اللجنة العسكرية 5+5.
#الحدث_الليبي

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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