جانب من عمليات تمشيط سرية الهندسة العسكرية التابعة لغرفة عمليات سرت المستمرة تحت إشراف اللواء أحمد سالم في الطريق الرابط بين مدينتي سرت ومصراته لإزالة الألغام ومخلفات الحروب تمهيداً لإعادة فتح الطريق وفقاً لمخرجات اللجنة العسكرية 5+5.

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