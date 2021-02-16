الحدث_عاجل..#ليبيا — وزير الداخلية فتحي باشاغا يبحث مع وفد مصري إعادة فتح السفا

#الحدث_عاجل..#ليبيا — وزير الداخلية فتحي باشاغا يبحث مع وفد مصري إعادة فتح السفارة في طرابلس
#الحدث_عاجل..#ليبيا — وزير الداخلية فتحي باشاغا يبحث مع وفد مصري إعادة فتح السفارة في طرابلس
عصابات أبن الضبعة المصري أحمد قذاف الدم
كان هناك شعبة في بجهاز المخابرات العسكرية تعرف بشعبة الاعمال القذرة حيث قام بتدريبهم جنرال يهودي في المانيا وتمت تصفيته بعد انتهاء مهمة تدريبهم بمافيهم احمد قذاف الدم على كافة الاعمال القذرة على :
1- محاربة المشاهير وتدميرهم نفسياواجتماعياً .
2- الاغتيالات عبر حوادث السيارات المنظمة .
3- استخدام السحر الاسود والمشعوذين .
4- قتل بوسائل الابر القاتلة .
5- بالاسلحة النارية .
6- طرق رمي الجثث بالقمامة .
7- طرق اسعاف الجثث الى المستشفيات .
8- طرق ضربة الادمغة العقل البشري .
9- قتل بالفيروسات والجلطات الدماغية.
ومعظم هذه الاعمال مستخدمه بجهزة المخابرات العالمية بمافيهم الدول الكبرى … وفرق الاعمال القذرة منتشرين بكافة الوزارات والمؤسسات والادارات والحياة العامة للمواطن ومنهم على سبيل المثال :
1- رئيس المخابرات العامة: عبدالخالق ابراهيم الحمادي ومعه محمد عبدالله وهم تابعين لاحمد قذاف الدم.
2- رئيس وحدة السحر الأسود والمشعوذين : على أمسليخ من سكان منطقة السراج واحد عناصر الخويلدي السرية وهم يعملون مع فبراير ولديهم اتصالات باحمد قذاف الدم ويقومون باعمال السحر من مصر بالتنسيق مع أبن الضبعة عبدالفتاح السيسي .
3- التواتي المدهون منسق عمليات الاغتيال والتصفية وفقا لاوامر احمد قذاف الدم .
4- رئيس وحدة التهريب والهجرة الغير شرعية : احمد الحاسي احد عناصر احمد قذاف الدم .
5- عميل الموساد الرسمي في ليبيا هو اسامة صكال المعداني وهو ينسق مع سيف الاسلام واحمد قذاف الدم ولديه عدة خلايا وكان مشرف على ثورة 17 فبراير وعائلة صكال تربطهم علاقات عائلية بالقذاذفة ومشرفين على عدة اغتيالات وماسكين مناصب حساسة في الدولة الليبية ايام القذافي ويقولون نحن قذاذفة .
هذه الفرق القذرة هي موالية لأحمد قذاف الدم وقاموا بعدة اغتيالات منظمة في الشرق والغرب بمافيهو سرقيوة باوامر احمد قذاف الدم الذي ينسق مع احمد امعتيق وفتحي باشاغا وحسن ونيس ومحمد سيالة عن طريق الحكومة المصرية بدعم الترامب وبوتين وماكرون بالتنسيق مع الوهابية السعودية المتمثلة في كتيبة طارق بن زياد التي تنسق مع المخابرات السعودية بالشرق المتخصصة في حماية داعش والتنسيق معهم على أنهم سلفين ومثلها في الغرب كتيبة الردع التي تنسق مع المخابرات الامريكية ومتخصصة في حماية والحفاظ على عناصر داعش وتقديم الدعم والرعاية لهم بالتنسيق مع البنتاغون والسعودية وعناصر النظام السابق بشكل سري مثل احمد قذاف الدم ولديهم جميع الامكانيات لذلك بالتنسيق مع بعض العائلات اليهودية التي زرعتها المخابرات البريطانية ومنهم (عائلة صكال من الضبعة مثل احمد قذاف الدم وشكري الدبار من منطقة الضبعة – عائلة شحوت من فلسطين – عائلة الباوندي من يهود إيران) ومازال هناك عائلية يهودية كثيرة سيتم نشرها وتعمل لمصلحة اليهود بمافيهم السلفين الذين سنذكروا رتبهم وأرقامهم السرية وتقاريرهم الاستخباراتية الشهرية ونصف شهرية ورؤسائهم داخل ليبيا وخارجها واجتماعاتهم السرية داخل المساجد والبلدان المجاورة والبلد الام وكيف التنسيق مع اجهزة المخابرات الاوروبية والامريكية والاسرائيلية والاسيوية والعربية وهؤلاء يعملون لصالح احمد قذاف الدم … ياطالحب الضلال والخيانة والسحر الاسود والمشعوذين والفسق والفجور ياخونة أستعدوا للقصاص العادل من الله العزيز الجبار …. ياحسن ونيس … ياحمد قذاف الدم … يافتحي باغاشا … ياالصديق الكبير … يااحمد امعتيق … ياعبدالثني … ياحفتر … ياعقيلة صالح يقول الله عزوجل ” ولايفلح الساحر حيث أتى ” يافاسدين … ياقوادة … الباقي أنتم تعروفه. … انتظرونا … انتظرونا … انتظرونا
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