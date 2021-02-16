تونس تؤكد وقوفها الثابت إلى جانب ليبيا واستعدادها الدائم لمواصلة تقديم الدعم الل

تونس تؤكد وقوفها الثابت إلى جانب ليبيا واستعدادها الدائم لمواصلة تقديم الدعم اللازم لها. #ليبيا #المرصد
تونس تؤكد وقوفها الثابت إلى جانب ليبيا واستعدادها الدائم لمواصلة تقديم الدعم اللازم لها. #ليبيا #المرصد
تو هي الدولة غير توقف مع شعبهم وتلتفت ليهم وتوفر اعمال وتدريبات للخريجين والعاطلين على العمل – قبل ما توقف مع دولة اخرى – سبحان الله –
مش عارف ليش كل هالتاخير وتضييع الوقت سبحان الله ..!!!
اتقوا الله في اماناتكم وفي اهلكم وشبابكم –
والله العظيم الان الشباب اللببي معظمهم انحرفوا وخذتهم حالات نفسية شديدة ومنهم من هرب من بلاده الزح – ..!!!
ومنهم خريجين ومتخصصين وصناع وحرفيين وابناء بلاد – مَس عارف ليش تخلوا في الشباب نفسيتهم زي الزفت من الجهل والوساطة والغباء والقبلية والرشاوي –
يعني انتم علاش مدايرينها الثورة الملعونة هاذي الي كلت ارواح وفلوس تلث ارباع الليبين …!!!
باش تركبوا عالكراسي والسيارات وتنفخوا عالناس والشباب يموت يدفنوا روحهم ..؟!!!
خليكم منطقيين وعندكم نخوة ورجولية – لا حول الله –
افتحوا دورات مجانية أشروا اليات جديدة ديروا عليهم دورات ادعموا الشباب فالطريق الصحيح واعرفوا قيمتهم واحترموا إمكانياتهم ومواهبهم – ومواقفهم لاجل بلادهم – الوضع الي صاير مش مزبوط وفيه غباء وجهل واهمال لقيمة الشباب الي ينظر لمستقبل أفضل – وهذه أمانة في اعناقكم ليوم الدين .
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