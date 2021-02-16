الشهابي: الحكومة الجديدة في ليبيا ستبدأ خطة إعمار واسعة تعيد العمالة المصرية الك

الشهابي: الحكومة الجديدة في ليبيا ستبدأ خطة إعمار واسعة تعيد العمالة المصرية الكبيرة للبلاد. #ليبيا #المرصد
الشهابي: الحكومة الجديدة في ليبيا ستبدأ خطة إعمار واسعة تعيد العمالة المصرية الكبيرة للبلاد. #ليبيا #المرصد
احلم …. مدام الحلم بالبلاش …
هما ما عمروا بلادهم
السيسي مطيح المساكن على رؤسهم المصريين قاللهم ارض زراعية
حتى المساجد ما سلموش من طغيانه
ومداير عاصمة ادارية حاط فيها اليهود والصهاينة
والله خسارة العمالة الافريقية الكويسين الي هجرتهم مصراتة وزوارة مساكين لوحوهم فوسط البحر وكانوا يخدموا بكل ضمير ومصداقية ويحبوا ليبيا اكثر من المصريين المفسدين ..!!
من الي يخرب فالكهرباء ويسرق فالنحاس غير عمالة المصريين ..!!!
وتوقفه يبدأ يعيط احنا الفراعنة … أحنا غلابة … احنا مش عارفين في اييييه … احنا بناع كله … احنا طامعين في كرمكم … احنا فقراء اوي … احنا بنلعب لعب بالفلوس … احنا اولاد حتت … وخود من احنا لين تعياء ….
لو ما فيش مصداقية ووطنية قي ليبيا واحترام الناس الي تستأهل الخير وتحترم العمل والعمال وتحترم الدين والمهاجر وتحس بمعاناته وبعده عن اهله
يعني ما فيش فايدة كانك تحرث فالبحر – لكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء والله الحكيم العليم .
أضف تعليقـك