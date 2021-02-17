الفارسي: على السلطة الجديدة العمل على إخراج المرتزقة الأتراك من ليبيا بالكامل. #ليبيا #المرصد
الفارسي: على السلطة الجديدة العمل على إخراج المرتزقة الأتراك من ليبيا بالكامل. #ليبيا #المرصد
السلطه الجديده تركية الهوي والهويه فكيف ستطالب باخراج القواعد التركيه الجاثمه علي الاراضي الليبيه فلا تطلب محكومة ادبيبه التي تدين بالولاء والعرفان لاردوغان بدليل انه اول المهنئين لها كان هو اردوغان نفسه فلو لمس اردوغان غرام واحد رغبه في هذه الحكوميه الدبيبيه نداء ولو خافت لاخراج الجنود الاتراك من ليبيا ما هنأها اردوغتن أبدا ولا عبرها آصلا تركيا ضغطت علي استيفاني لتعيين رجل اعمال ليبي معروف بعلاقاته بتركيا رئيس وزراء ليبيا لمصلحة تركيا لان ليبيا مركز الموارد وستكون هناك صفقات وتقاسم منافع بين تركيا وبين المعين من قبل تركيا
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