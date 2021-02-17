عماري زايد: أتت فبراير لتنهار منظومة دكتاتورية الفرد.. والمخاض الحالي هو مرحلة ط

عماري زايد: أتت فبراير لتنهار منظومة دكتاتورية الفرد.. والمخاض الحالي هو مرحلة طبيعية للتغيير. #ليبيا #المرصد
عماري زايد: أتت فبراير لتنهار منظومة دكتاتورية الفرد.. والمخاض الحالي هو مرحلة طبيعية للتغيير. #ليبيا #المرصد
بالفعل آتت فبراير لتنهار بمجيئها منظومة القيم في ليبيا علي يد عصابات صيّع ضيّع من خريجي الحبوس ومن مدمني المخدرات ومن العاملين في تهريب الحشيش والوقود والبشر لقد مارست عصابات فبراير ولازالت تمارس في الارهاب الحرابه والسطو والسرقه معتمده علي شرعنه الرئاسي لها الفاقد للشرعيه هو نفسه فكيف له ان يشرعن الارهاب والخطف في مقابل طلب فديه فما يتحدث في غرب البلاد يدل دلاله قاطعه علي انهيار منظومة القيم ومنظومة الاخلاق
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