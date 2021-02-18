الدبيبة: يجب عدم إفلات مرتكبي “حادث سبها” من العقاب قدم رئيس الحكومة الموحدة عب

الدبيبة: يجب عدم إفلات مرتكبي “حادث سبها” من العقاب

قدم رئيس الحكومة الموحدة عبد الحميد الدبيبة التعازي والمواساة لأهالي ضحايا الانفجار الذي وقع أمس الثلاثاء في منطقة المنشية بمدينة سبها خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة للثورة.

وقال الدبيبة في تغريدة على “تويتر” “‏كل التعازي والمواساة لأهالي ضحايا حادثة المنشية في مدينة ‎سبها حاضرة فزان”.

وأضاف رئيس الحكومة: “في هذه الفترة التي نعيش فيها حالة من الإيجابية ومحاولة تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية نستنكر هذه الجريمة البشعة”.

وتابع: “يجب الحرص بكل قوة على عدم إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب مهما طال الزمن”.