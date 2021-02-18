المركز الوطني للأرصاد الجوية: -يميل الطقس للاعتدال نهارا على أغلب مناطق ليبيا ح

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-يميل الطقس للاعتدال نهارا على أغلب مناطق ليبيا حيث درجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم ما بين (17-23) م، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد على مناطق الجنوب الغربي.

-بينما تبقى الحرارة منخفضة نسبيا على مناطق الشمال الشرقي حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (13-18) م، ولا تتجاوز (11) م على الجبل الأخضر.

-وتبقى فرصة هطول الأمطار متفرقة هذا اليوم وصباح الغد على بعض مناطق الشمال الشرقي، وتبدأ السحب الممطرة بالانقشاع بداية من ظهر يوم الغد على هذه المناطق.

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