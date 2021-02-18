بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية يقول في تصريح عن زيارة دبيبة ل

بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية يقول في تصريح عن زيارة دبيبة للقاهرة، بإن رئيس الوزراء الليبي أعرب عن تشرفه بلقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، معبراً عن تقدير واعتزاز بلاده للجهود المصرية الصادقة والفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، فضلاً عن دعم مصر للمؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.
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بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية يقول في تصريح عن زيارة دبيبة ل
بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية يقول في تصريح عن زيارة دبيبة للقاهرة، بإن رئيس الوزراء الليبي أعرب عن تشرفه بلقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، معبراً عن تقدير واعتزاز بلاده للجهود المصرية الصادقة والفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، فضلاً عن دعم مصر للمؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.
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