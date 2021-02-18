بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية يقول في تصريح عن زيارة دبيبة ل

بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية يقول في تصريح عن زيارة دبيبة للقاهرة، بإن رئيس الوزراء الليبي أعرب عن تشرفه بلقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، معبراً عن تقدير واعتزاز بلاده للجهود المصرية الصادقة والفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، فضلاً عن دعم مصر للمؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

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