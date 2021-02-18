رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يستقبل بمدينة طرابلس، سفير الجمهورية التونسية ف

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يستقبل بمدينة طرابلس، سفير الجمهورية التونسية في ليبيا أسعد العجيلي، لبحث سُبل التعاون بين ليبيا وجمهورية تونس والتأكيد على الترابط بين الدولتين الشقيقتين وعلى الدور الإيجابي لتونس في دعم المسار السياسي في ليبيا. حيث أكد المنفي على التواصل المستمر بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشيدا بالدور التونسي في حل الأزمة الليبية.

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