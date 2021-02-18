رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، يستقبل بمقر المفوضية بطرابلس، المبع

رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، يستقبل بمقر المفوضية بطرابلس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوييتش، لماقشة استعداد وجاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقررة نهاية العام الجاري، والصعوبات والعراقيل التي تواجه المفوضية في تنفيذ هذا الاستحقاق، إضافة إلى مناقشة واستعراض المواقف السياسية المختلفة للاطأطراف ذات العلاقة بعملية الانتقال السلمي للسلطة المقرر في 24 – ديسمبر القادم، وكذلك دور السلطة التنفيذية الجديدة في الايفاء بوعودها والتزاماتها في دعم متطلبات اجراء الانتخابات وفق المعايير والمبادئ الدولية، كما تم أيضا مناقشة الدعم الدولي وخاصة ماتقدمه البعثة الاممية للدعم في ليبيا في مجال الدعم الفني والاستشاري.