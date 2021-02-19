شكري: الوضع في ليبيا أدى إلى نفاذ العناصر الإرهابية إلى منطقة الساحل والصحراء. #ليبيا #المرصد
شكري: الوضع في ليبيا أدى إلى نفاذ العناصر الإرهابية إلى منطقة الساحل والصحراء. #ليبيا #المرصد
ليبيا لا يوحد بها ارهابيين ولا ارهاب …
التدخلات القطرية ودول الجوار من مصر وتونس والجزاءر والسودان هم من يعولون على الاٍرهاب الذي ترعاه قطراءيل –
وحتى المقاطعة السعودية لقطر كانت لهذه الأسباب ان دولة قطر ترعى الإرهاب فالمنطقة وتغذيه –
وخاصة الإعلام الذي يحاول نشر الفوضى والتخريب –
حتى دولة اليمن الشفيق تحاول وضع خطة سلام لكن الدول التى تحاول تشييع المنطقة العربية بأفلام شيعية مدبلجة من لبنان –
وكتب تصدر من مطابع مصر – ومحاولة التضليل الثقافي للشباب ووضع السلاح على رؤوسهم –
هذا الذي يصنع الاٍرهاب –
الليبيين شعب مسلم ومثقف وواعي بما يجري من الدول الاخرى – ويقاوم الاٍرهاب الذي تغذيه الدول التي تدعي أنها تحارب الاٍرهاب –
وتحاول فقط استدراج الشباب للهوة الفارغة الاي جاءت من أفكار العلمانيين والملحدين – الذين لحاولوا تشويه الدين ولا يحترمون الاعراف في دول العالم .
لان ألأسلام جاء من كلمة السلام وتحية الاسلام هي السلام –
لكن العقول المظلمة تصنع الاَلات الحربية فقط لنشر الحروب والفساد في الدول الامنة وتدافع عن ثقافة هالكة وتحاول خلق التمييز بين الإعراق الذي يوحدهم الدين والانتماء لأرضهم وأعرافهم وقوميتهم وأخلاقهم ولغتهم التي تربوا عليها لرفعة بلادهم وعدم السماح للآخرين بالعبث بمقدرات دولتهم .
الدفاع عن الارض ليس بإرهاب – والدفاع عن الاعراف ليس بإرهاب – الدفاع عن مقدرات الدول ليس بإرهاب .
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الاٍرهاب هو التدخل فيما لا يعني الآخرين كما حدث في قصف ليبيا في ال 2011 وما بعده .
الان خارجبة مصر تتكلم عن الاٍرهاب / السجون المصرية سوء سمعتها وصلت لكندا والصين – يتظاهرون فقط لإنقاذ العلماء المسلمين الذين يقبعون هناك بحجة انهم ارهابين وهم من يقدمون رسالة التعليم المجاني لابناء بلادهم . لا حول ولا قوة الا بالله العظيم
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