امغيب: اتفاقيات حكومة الوفاق الخارجية باطلة وعلى الرئاسي والحكومة الجديدين إلغاء ما ترتب عليها. #ليبيا #المرصد
امغيب: اتفاقيات حكومة الوفاق الخارجية باطلة وعلى الرئاسي والحكومة الجديدين إلغاء ما ترتب عليها. #ليبيا #المرصد
معتيق نفسه قال منذ ايام ان حكومة الوفاق غير شرعية لانها لم تنل ثقة مجلس النواب واردوغان قال ان بقاء الاتفافيات مرهون ببقاء السراج وبما ان السراج خرج نهائيا ولن يعود فليمسح اردوغان مؤخرته بها ويشم مع حريم السلطان وعلى مجلس النواب اصدار قرار يطلب استعادة الاموال التى نهبها اردوغان من خلال اتفاقيات باطلة شرعا
قبائل المنافية فالخليج جايين ضيوف عالشرق في بنغازي
ياهلا ياهلا تفضل تفضل نعم نعم هلو هلو لو لو لولو لو ـ فرا.. فرا… لحم … لحم …لحم هذا هو هذا هو ببب بب بب بب
youtube.com/watch?v=f73wwu2lDsw
جهاز الأننذار المبكر ـ والأمن الوقائي الليبي::
19 فبراير، 2021 الساعة 4:57 م
قبائل المنافية فالخليج جايين ضيوف عالشرق في بنغازي
ياهلا ياهلا تفضل تفضل نعم نعم هلو هلو لو لو لولو لو ـ فرا.. فرا…أبو عبد الله يقصر لين يوصل النهاية……. لحم … لحم …لحم …….هذا هو هذا هو …….ببب بب بب بب
youtube.com/watch?v=f73wwu2lDsw
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