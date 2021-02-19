عاجل > مكتب الدبيبة لـ #المرصد : غادرنا #طبرق على عجل نحو #طرابلس لإنهاء مشاو

عاجل > مكتب الدبيبة لـ #المرصد : غادرنا #طبرق على عجل نحو #طرابلس لإنهاء مشاورات تشكيل الحكومة على أن تجري بقية الزيارات شرقاً وجنوبًا وغربًا بعد نيل الثقة من مجلس النواب . #ليبيا #المرصد