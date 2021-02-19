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عاجل > مكتب الدبيبة لـ #المرصد : غادرنا #طبرق على عجل نحو #طرابلس لإنهاء مشاو

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > مكتب الدبيبة لـ #المرصد : غادرنا #طبرق على عجل نحو #طرابلس لإنهاء مشاورات تشكيل الحكومة على أن تجري بقية الزيارات شرقاً وجنوبًا وغربًا بعد نيل الثقة من مجلس النواب . #ليبيا #المرصد

May be an image of ‎text that says '‎ALMARSAD ALMARSAD.C الവصد عاجل مكتب الدبيبة غادرنا طبرق على عجل نحو طرابلس إنهاء مشاورات تشكيل الحكومة على أن تجري بقية الزيارات شرقاً وجنوبًا وغربًا بعد نيل الثقة‎'‎

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • يبدو ان اردوغان وزمرة الاخوان لم يعطوا مرشحهم في الحكومه الجديده حيز واسع من حرية التنقل في ليبيا حيث علي ما يبدو رسموا له خط القاهره طبرق ثم العوده الي طرابلس بدون ما يزور قلب ليبيا النابض بنغازي لأن فيها حتفر عدو الارهابيين والأخوان وحزب اردوغان يصنفهم العالم علي انهم منظمات ارهابيه لذلك لو دبيبه زاره سيكونون عليه من الغاضبين وربما حتي ترشيحهم يصبحوا منه ساحبين فالأخوان المنحرفين خطرهم واضح ومبين

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