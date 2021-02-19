عاجل > مكتب الدبيبة لـ #المرصد : غادرنا #طبرق على عجل نحو #طرابلس لإنهاء مشاو

عاجل > مكتب الدبيبة لـ #المرصد : غادرنا #طبرق على عجل نحو #طرابلس لإنهاء مشاورات تشكيل الحكومة على أن تجري بقية الزيارات شرقاً وجنوبًا وغربًا بعد نيل الثقة من مجلس النواب . #ليبيا #المرصد
عاجل > مكتب الدبيبة لـ #المرصد : غادرنا #طبرق على عجل نحو #طرابلس لإنهاء مشاورات تشكيل الحكومة على أن تجري بقية الزيارات شرقاً وجنوبًا وغربًا بعد نيل الثقة من مجلس النواب . #ليبيا #المرصد
يبدو ان اردوغان وزمرة الاخوان لم يعطوا مرشحهم في الحكومه الجديده حيز واسع من حرية التنقل في ليبيا حيث علي ما يبدو رسموا له خط القاهره طبرق ثم العوده الي طرابلس بدون ما يزور قلب ليبيا النابض بنغازي لأن فيها حتفر عدو الارهابيين والأخوان وحزب اردوغان يصنفهم العالم علي انهم منظمات ارهابيه لذلك لو دبيبه زاره سيكونون عليه من الغاضبين وربما حتي ترشيحهم يصبحوا منه ساحبين فالأخوان المنحرفين خطرهم واضح ومبين
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