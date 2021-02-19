جانب من اجتماع أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة م

جانب من اجتماع أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش والوفد المرافق له مساء هذا اليوم الجمعة الموافق 19/02/2021 بمقر القيادة العامة في مدينة بنغازي.

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