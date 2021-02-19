جانب من اجتماع أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة م

جانب من اجتماع أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش والوفد المرافق له مساء هذا اليوم الجمعة الموافق 19/02/2021 بمقر القيادة العامة في مدينة بنغازي.
#الحدث_الليبي
جانب من اجتماع أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش والوفد المرافق له مساء هذا اليوم الجمعة الموافق 19/02/2021 بمقر القيادة العامة في مدينة بنغازي.
#الحدث_الليبي
ارسلوا قوات عسكرية لتحرير مصراتة والتحقيق فالسجون السرية هناك ..!!
الأن مصراتة فيها قواعد إيطالية مسلحة وجنود فرنسيين يقبعون هناك
ارسلوا قوات عسكرية لتحرير مصراتة والتحقيق فالسجون السرية هناك ..!!
الأن مصراتة فيها قواعد إيطالية مسلحة وجنود فرنسيين يقبعون هناك
youtube.com/watch?v=bTyoa-x82a4
جنود الايطاليين في مصراتة
youtube.com/watch?v=7KMSidGOKsA
أضف تعليقـك