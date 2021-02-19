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جانب من اجتماع أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة م

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

جانب من اجتماع أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش والوفد المرافق له مساء هذا اليوم الجمعة الموافق 19/02/2021 بمقر القيادة العامة في مدينة بنغازي.

#الحدث_الليبي

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • ارسلوا قوات عسكرية لتحرير مصراتة والتحقيق فالسجون السرية هناك ..!!
    الأن مصراتة فيها قواعد إيطالية مسلحة وجنود فرنسيين يقبعون هناك

    رد

  • ارسلوا قوات عسكرية لتحرير مصراتة والتحقيق فالسجون السرية هناك ..!!
    الأن مصراتة فيها قواعد إيطالية مسلحة وجنود فرنسيين يقبعون هناك

    youtube.com/watch?v=bTyoa-x82a4

    رد