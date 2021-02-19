المنتصر: الدبيبة هرول للقاء حكومة دولة العدوان مصر التي لن ترضى لنا الحرية. #ليب

المنتصر: الدبيبة هرول للقاء حكومة دولة العدوان مصر التي لن ترضى لنا الحرية. #ليبيا #المرصد
المنتصر: الدبيبة هرول للقاء حكومة دولة العدوان مصر التي لن ترضى لنا الحرية. #ليبيا #المرصد
انتم ياخوان الشيطان قلة من حثالة المجتمع شواذ عن المجتمع الليبى ترى الاشياء بالمقلوب فالدواعش عندكم ثوار والجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب بمحاربة الارهاب فى نظركم يعتدى على ثوار داعش ويعرقل عملهم فى قطع الرؤوس بحرية تامة ومصر التى تدعم الجيش الوطنى فى تطهير اليلاد من شر الارهاب ياكلاب معتدية على الارهابيين بينما اردوغتن الذى يعتبر ليبيا ارث عثمانى واعلن انه سبحتل موانئ النفط فمن تصدى له اليست مصر منعت الاستعمار التركى من نهب ثروة النفط واعلنت سرت الجفرة خط احمر من منطق القوة لا تسمج لاحد بتجاوزه فى الاتجاهين حقنا للدماء ولو اعطت مصر للجيش الوطنى لدخول مصراته لفعل ذلك وجعل مصراته ركام لهذا كان رد الجميل من الديبة ابن مصراته لمصر لانها حريصة على حماية المدنيبن فقط يحارب الجيش الارهابيين وكان بامكان الطيران المسيطر على العاصمة طرابلس قبل اللحتلتل التركى ان يصفى كل حكومة الوفاق والقيادات السياسية اذا كان يريد الانقلاب ياكلاب كما تزعمون ولو اراد السلطة لحققها على اطلال مدينة طرابلس فى خلال ايام اما ان ينسحب بعد اشهر عدة من طرابلس محافظا على معالم طرابلس فهذا يؤكد وطنية الجيش الوطنى رغم انف الخوان
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