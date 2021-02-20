امغيب: نحن في أمس الحاجة لمعالجة بعض العقليات الرافضة لنسيان الأحقاد قبل تشكيل ا

امغيب: نحن في أمس الحاجة لمعالجة بعض العقليات الرافضة لنسيان الأحقاد قبل تشكيل الحكومة. #ليبيا #المرصد
امغيب: نحن في أمس الحاجة لمعالجة بعض العقليات الرافضة لنسيان الأحقاد قبل تشكيل الحكومة. #ليبيا #المرصد
هذه العقليات الظلامية الحاقدة انكشفت امام الشعب وهو من سيلقنها الدرس فى الانتخابات القادمة بعد ان اتضح خيانتها للوطن وولاءها التام للاتراك واولهم المتناك خالد المشرى واخوانه من الاخوان المثليين اخوان لوط منذ ان اختلى به اردوغان فى غرفة مغلقه وختمه ختم شرجى سلطانى فقد عقله بعدها واصبح يعوى وهو يرى الشعب الليبى يسعى نحو السلام تطبيقا لمبادئ الاسلام وقوله تعالى :-
ادفع بالتالى هى احسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم .
وقوله تعالى : واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا .
ولكن الشيطان الغريانى الذى تعلم على يد يهودى هولندى تحريف رسالة الاسلام لينسب اليه معاملات يهودية عنصرية تخالف القيم الاسلامية ليقبض الثمن لعنة الله عليه ابولهب العصر
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