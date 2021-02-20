الترجمان: السلطة الجديدة لن تحاكم السراج على فساد حكومته. #ليبيا #المرصد
الترجمان: السلطة الجديدة لن تحاكم السراج على فساد حكومته. #ليبيا #المرصد
العميد / مفتاح ابوستة ضابط في الامن الداخلي احد الديناصورات المخفية والخطيرة لقد ترعرع هذا الطحلوب في اللجان الثورية وتقلد العديد من المناصب في مكتب الاتصال هذا الشخص متملق يآكل على جميع الموائد هو ومن وراء ه أخوته وأبناء عمه الحاملين لقب ابوستة في عصر الجماهير أوفد اخوته الثمانية لدراسات العليا بالخارج بعد توظيفهم في أجهزة الأمن الخارجي وكل ذلك عن طريق دفع الرشاوي والتقرب من ذوي المناصب والتعرف عليهم .
وشقية محمود بوستة الذي المقدم في جهاز الامن وبقية اخوته السبعة الذين انتقلوا من اللجان الثورية والامن الخارجي الى الوزارات والمناصب الادارية والجامعات واصبح المقدم محمود ابوستة دكتور بجامعة الزيتونة وبقية السبعة الذين تم ايفادهم للخارج والحصول على شهادات علياوهم موزعين على النحو التالي :
1- المقدم محمود ابوستة رئيس جامعة الزيتونة عن طريق الكانيات ومن ثم ايفاده قنصل الى فرنسا.
2- تنصيب اخيه محمد ابوستة في صندوق المساعدات وهو تشغيله مدير شركة الاستثمار في تونس من قبل انبلاج الثورة .
3- شقيقة فتحي ابوستة مدير مراقب الخدمات المالية بطرابلس بوازرة التعليم .
4- ابن عمه جمعة ابوستة الذي كان مساعد أمين مساعد الجامعة ناصر الاممية بعد انبلاج ثورة فبراير تولي منصب رئيس جامعة زيتونة والمعروف عليه انه لم يدرس المرحلة الجامعة وعمل شهادة جامعية مزورة واستطاع بمساعدة رأس الحربة مفتاح ابوستة ان يشغل وصديق استاذ جامعي بالامكان التأكد من شهادته الجامعية والثانوية .
5- العميد مفتاح ابوستة ميلونير من ايام القذافي الذي كلفة برئاسة جهاز تنمية المراكز الادارية بعد هروب المهندس / على ديبية عند اندلاع ثورة فبراير المجيدة وهو ماقام تشوية صورة وسمعة على دبيبة وهذا الطحلوب تربطة علاقات قوية بالمدعو عون الفرجاني ويتنقل بين مصر وليبيا والامارات حيث لايزال يقدم تقاريره الى الامن الداخلي ببنغازي ولديه شقيقة سكرتير الخائن / حسن ونيس وشقيقة الثاني سكرتير لرئيس شركة الكهرباء ايام محريق ولقد اخترقوا ثورة فبراير واصبحوا فيها قيادات بارزة ومشرفين إداريين واستطاع مفتاح ابوستة كسب ثقة المجلس الرئاسي الذي وعضو أحد اخوته عضو بالمجلس الرئاسي عن طريق التنسيق مع امعتيق والسراج والمشري واردت أن احتفل معكم بثورة فبراير المجيدة بفضح هؤلاء المتسلقين وتقديم عنهم هذه التقارير الخطيرة من أجل اوراح الشهداء والابرياء الذين قدموا ارواحهم ودمائهم في سبيل الوطن وأمهاتهم يقفون في طوابير الذل والعار ونقولوا لهم ذكرهم ونكد عليهم وللحديث بقية .
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