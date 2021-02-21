اللجنة العسكرية الليبية المشتركة للحدث: تهيئة الظروف الأمنية لعقد جلسة البرلمان في سرت
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اللجنة العسكرية الليبية المشتركة للحدث: تهيئة الظروف الأمنية لعقد جلسة البرلمان في سرت
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من غير صداع هناك حلان لا حل ثلاث لهما لمنح الثقه للحكومة المختاره من ثلاث إرادات الحزب الاخواني واستيفاني والنظام الاردوغاني اولا يجب علي من أختارها في جنيف ان يكمل جمائله علي الليبيين المختلفين ويمنحها الثقه كما منح ليون الثقه للحكومه التي أختارها في الصخيرات وأعني بهم بنت الامريكان واردوغان وحزب صوان واذا كانومن الضروري التمثيل وبشكل صوري امام العالم للادعاء ان برلمان اعتمد تشكيله الحكومه التي أختارها الليبيين فعلي البرلمان ان يجتمع خارج ليبيا بحيث لا تكون الغلبه لمن يطالب بصبراته مكان للانعقاد ولا الغلبه لمن يطالب بسرت مكان للانعقاد ولا لمن يطالب بطبرق مكان للانعقاد …فاليابانيين لانهم يتحشموا علي وجوهم وعلي وجوه أجيالهم القادمه حينما اضطروا للتفاوض مع امريكا للاستسلام طلبوا ان يكون مكان التفاوض لا يمكن ان تحدده الاجيال القادمه حتي لا تظل وصمة عار فقرروا التفاوض فوق قطعه بحريه تجوب البحر حتي لا يظل هناك مكان ما سيكون شاهدا للأجيال القادمه من اليابانيين علي أن أجدادكم هنا قد استسلموا للامريكان
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