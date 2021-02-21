#الحدث_عاجل..#ليبيا — داخلية الوفاق: الوزير باشاغا تعرض لمحاولة اغتيال أثناء رجوعه إلى مقر إقامته بجنزور
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
عاجل // داخلية الوفاق: باشاغا لم يتعرض لأي أذى عقب تعرض موكبه لإطلاق النار بمنطقة جنزور
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
عاجل > قيادات من ” جهاز دعم الإستقرار ” تنفي صحة رواية باشاآغا وتقول أن سب
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
عاجل // داخلية الوفاق: سيارة مصفحة اعترضت موكب باشاغا لمحاولة اغتياله أثناء عودته إلى مقر إقامته بجنزور
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
داخلية الوفاق تكشف مصير “فتحي باشاغا” وتفاصيل ما حدث وعدد الضحايا ( نص البيان)
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / المشهد
أضف تعليقـك