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#الحدث_عاجل..#ليبيا — داخلية الوفاق: الوزير باشاغا تعرض لمحاولة اغتيال

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#الحدث_عاجل..#ليبيا — داخلية الوفاق: الوزير باشاغا تعرض لمحاولة اغتيال أثناء رجوعه إلى مقر إقامته بجنزور

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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