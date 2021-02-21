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بيان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بشأن محاولة اغتيال الوزير فتحي باشاغا

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

 

بيان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بشأن محاولة اغتيال الوزير فتحي باشاغا.
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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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